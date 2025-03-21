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Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в спринт-квалификации Гран-при Китая

Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в спринт-квалификации Гран-при Китая
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Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал завоевание поул-позиции в спринтерской гонке Гран-при Китая.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт-квалификация
21 марта 2025, пятница. 10:30 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:30.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.018
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.080

«Хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые собрались сегодня на трибунах! Я не ожидал такого результата, очень счастлив и горд. Предыдущая гонка была для нас катастрофой, мы знали, что должны прибавить. Эта трасса — одна из моих самых любимых, и с первого круга машина словно ожила. Я немного в шоке, что мы на поуле в спринте. Но основная гонка — другое дело, и нам ещё нужно к ней подготовиться.

Первый сектор у меня получился отличным — там было наибольшее улучшение. Но в других местах можно найти ещё время. Не знаю, чего ждать от спринта. В Бахрейне я не смог проехать симуляцию гонки, в Австралии был дождь, так что для меня завтра будет первый гоночный отрезок на этой машине. Посмотрим, как пройдёт, и будем стараться сделать максимум», — сказал Льюис Хэмилтон в эфире Sky Sports.

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