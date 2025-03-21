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Хэмилтон побил абсолютный рекорд круга на трассе в Шанхае, принадлежавший Феттелю

Хэмилтон побил абсолютный рекорд круга на трассе в Шанхае, принадлежавший Феттелю
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Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон превзошёл рекорд круга на трассе в Шанхае, установленный семь лет назад четырёхкратным обладателем титула Себастьяном Феттелем в квалификации к Гран-при Китая 2018 года.

В 2018 году Феттель проехал круг за 1.31,095. Хэмилтон в спринт-квалификации установил результат 1.30,849.

Стоит отметить, что результат Феттеля, помимо Хэмилтона, превзошли в этой спринт-квалификации также Макс Ферстаппен на «Ред Булл» и Ландо Норрис на «Макларене».

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт-квалификация
21 марта 2025, пятница. 10:30 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:30.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.018
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.080

Спринтерская гонка Гран-при Китая состоится завтра, 22 марта. Начало заезда — в 06:00 по московскому времени.

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