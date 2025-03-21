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Брандл высказался о поуле Хэмилтона в спринте на Гран-при Китая

Брандл высказался о поуле Хэмилтона в спринте на Гран-при Китая
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл прокомментировал победу семикратного чемпиона мира, пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона в спринт-квалификации Гран-при Китая.

«Сразу видно было, что в первых четырёх поворотах Хэмилтон был на высоте. Машина была действительно стабильной, он быстро нажимал на педаль газа, и шины, давление и температура были в идеальном состоянии, как и у Ферстаппена. Опыт Ферстаппена снова сказывается. А вот лидер чемпионата Норрис оказался лишь шестым, а это не то место, где ему нужно оказаться», — приводит слова Мартина Брандла Sky Sports.

Напомним, поул-позицию в спринт-квалификации завоевал Льюис Хэмилтон, компанию на первом ряду ему завтра в спринте составит пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим будет стартовать гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.

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