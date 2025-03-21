«Вижу и негативную сторону». Вассёр — о победе Хэмилтона в спринт-квалификации
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал победу семикратного чемпиона мира, пилота итальянской команды Льюиса Хэмилтона в спринт-квалификации Гран-при Китая.
Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт-квалификация
21 марта 2025, пятница. 10:30 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:30.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.018
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.080
«Лучше, чем на прошлой неделе, но всё ещё сложно понимать расклад сил от сессии к сессии. Иногда «Макларен» был далеко впереди, иногда не очень. Стоит это проанализировать. У нас впереди много работы. Конечно, это хороший результат, который даёт массу позитивной энергии команде и Льюису, но я вижу и негативную сторону.
Мы можем набрать много очков в эти выходные с помощью формата спринт-уикенда. Тот факт, что Льюис был впереди в первом и третьем сегментах, также является доказательством стабильности, что очень хорошо», — приводит слова Фредерика Вассёра Sky Sports.
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