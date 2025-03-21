Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен прокомментировал второе место в спринт-квалификации Гран-при Китая.

«Я доволен. На тренировке мы были чуть позади, так что я рад оказаться на первом ряду. Круг был очень хорош. Всегда тяжело переходить с «медиума» на «софт» без каких-либо ориентиров, но мы проиграли всего 0,018 секунды поулу. Я даже не думал, что мы должны оказаться на первом ряду, так что я доволен вторым результатом», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Напомним, поул-позицию в спринт-квалификации завоевал Льюис Хэмилтон, компанию на первом ряду ему завтра в спринте составит пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим будет стартовать гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.

Спринтерская гонка Гран-при Китая состоится завтра, 22 марта. Начало заезда — в 6:00 по московскому времени.