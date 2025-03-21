«Было сложно управлять машиной». Норрис — о шестом месте в спринт-квалификации в Китае

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал шестое место в спринт-квалификации Гран-при Китая.

«Я допустил ошибку. У меня была блокировка в последнем повороте (в 14-м повороте. — Прим. «Чемпионата»). У нас было много проблем, мы были недостаточно быстры. Много проблем с машиной. Просто все те трудности, с которыми мы сталкивались, сегодня проявились гораздо больше. Просто слишком много ошибок, но машиной управлять было очень сложно.

Я не могу сделать машину идеальной. Я пытался атаковать по максимуму, но мне стоит сбавить обороты и атаковать меньше. Думаю, машина всё ещё хороша, она в хорошем рабочем окне. Может быть, недостаточно для поула, но мы можем прибавлять», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Напомним, поул-позицию в спринт-квалификации завоевал Льюис Хэмилтон, компанию на первом ряду ему завтра в спринте составит пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим будет стартовать гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.

Спринтерская гонка Гран-при Китая состоится завтра, 22 марта. Начало заезда — в 6:00 по московскому времени.