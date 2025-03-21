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Лоусон объяснил, почему провалился в спринт-квалификации Гран-при Китая

Лоусон объяснил, почему провалился в спринт-квалификации Гран-при Китая
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Пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон прокомментировал итоги спринт-квалификации Гран-при Китая, в котором он занял последнее место.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт-квалификация
21 марта 2025, пятница. 10:30 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:30.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.018
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.080

«На второй попытке я выехал широко, очень обидно. Я расстроен, потому что мы хорошо начали и было обидно не попасть во второй сегмент из-за такой небольшой ошибки. С самого начала сессии всё было неплохо, мы планировали наращивать темп. Мы остались на трассе, чтобы попытаться охладить шины там, и, по правде говоря, мне было сложно это сделать перед началом второго быстрого круга.

В итоге мы начали круг со слишком горячими шинами, так что на протяжении всего круга я мучился с этим. Наш темп был хорош, это показывает, что мы должны быть намного выше, чем есть. У нас завтра спринт, нужно попытаться чему-то научиться в нём. И мы хотим поработать в квалификации, чтобы поставить результат, на который способна эта машина», — приводит слова Лоусона Sky Sports.

Напомним, поул-позицию в спринт-квалификации завоевал Льюис Хэмилтон, компанию на первом ряду ему завтра в спринте составит пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим будет стартовать гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.

Спринтерская гонка Гран-при Китая состоится завтра, 22 марта. Начало заезда — в 6:00 по московскому времени.

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