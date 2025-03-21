Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Уильямс» попал под расследование за нарушение технического регламента Формулы-1

«Уильямс» попал под расследование за нарушение технического регламента Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

Стюарды Гран-при Китая начали расследование в отношении команды Формулы-1 «Уильямс». Британская команда не предоставила стюардам видеозаписи, которые записаны беспроводными камерами, направленными на передние и задние крылья в течение часа после окончания первой тренировки Гран-при Китая.

Эти видеозаписи ФИА использует для того, чтобы контролировать соблюдение технической директивы, направленной на борьбу с «мини-DRS».

Непредоставление видеофайлов является нарушением статьи 1.6 технического регламента Формулы-1, в связи с чем команду может ждать серьёзное наказание.

По итогам спринт-квалификации Алекс Албон стал девятым, Карлос Сайнс — 13-м.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт-квалификация
21 марта 2025, пятница. 10:30 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:30.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.018
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.080

Напомним, поул-позицию в спринт-квалификации завоевал Льюис Хэмилтон, компанию на первом ряду ему завтра в спринте составит пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим будет стартовать гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.

Материалы по теме
Вот вам и Хэмилтон на «Феррари»! Неожиданный спринтерский поул от Льюиса
Вот вам и Хэмилтон на «Феррари»! Неожиданный спринтерский поул от Льюиса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android