«Уильямс» попал под расследование за нарушение технического регламента Формулы-1

Стюарды Гран-при Китая начали расследование в отношении команды Формулы-1 «Уильямс». Британская команда не предоставила стюардам видеозаписи, которые записаны беспроводными камерами, направленными на передние и задние крылья в течение часа после окончания первой тренировки Гран-при Китая.
Эти видеозаписи ФИА использует для того, чтобы контролировать соблюдение технической директивы, направленной на борьбу с «мини-DRS».
Непредоставление видеофайлов является нарушением статьи 1.6 технического регламента Формулы-1, в связи с чем команду может ждать серьёзное наказание.
По итогам спринт-квалификации Алекс Албон стал девятым, Карлос Сайнс — 13-м.
Напомним, поул-позицию в спринт-квалификации завоевал Льюис Хэмилтон, компанию на первом ряду ему завтра в спринте составит пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим будет стартовать гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.
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