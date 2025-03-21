Дело о нарушении «Уильямса» рассмотрят рано утром 22 марта, ФИА перепутала дни в релизе

Стюарды Гран-при Китая вызвали представителя «Уильямса» к себе для объяснений причины нарушения технического регламента в 3:30 мск в ночь с 21 на 22 марта.

При этом в ФИА перепутали дату в изначальном документе — по нему представитель команды должен был явиться к стюардам «в пятницу, 22 марта», в 3:30 мск. Однако на момент публикации документа это время уже прошло. Как выяснилось позднее, речь шла о субботе по местному времени, а не о пятнице.

Напомним, британская команда не предоставила стюардам видеозаписи, которые записаны беспроводными камерами, направленными на передние и задние крылья в течение часа после окончания первой тренировки Гран-при Китая.

Эти видеозаписи ФИА использует для того, чтобы контролировать соблюдение технической директивы, направленной на борьбу с «мини-DRS».

Непредоставление видеофайлов является нарушением статьи 1.6 технического регламента Формулы-1, в связи с чем команду может ждать серьёзное наказание.