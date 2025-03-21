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Карлос Сайнс: я ещё не до конца привык к машине «Уильямса»

Карлос Сайнс: я ещё не до конца привык к машине «Уильямса»
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Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал итоги спринт-квалификации Гран-при Китая, которую он закончил на 13-й позиции.

«Весь день я испытывал проблемы с балансом машины. В итоге обе сегодняшние сессии сложились непросто. В ходе квалификации у нас был ряд сложностей, в том числе мне было некомфортно в болиде из-за сиденья, и с этой проблемой нам предстоит разобраться.

Стоит признать, что я не до конца привык находиться за рулём этой машины. Мне нужно ещё понять многие её особенности, но знаю, что всё нормализуется, когда я проеду на ней побольше километров. Надеюсь, завтра мы сможем всё собрать в одно целое, и, конечно, достичь более высоких результатов и подготовиться к основным событиям уикенда», — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.

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