Шарль Леклер: возникли те же проблемы, что и в прошлом году в Китае

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свои проблемы в спринт-квалификации Гран-при Китая.
«У меня были проблемы. Я с самого начала чувствовал, что отстаю от Льюиса, он просто был быстрее меня. У меня возникли проблемы в первом, втором и третьем поворотах, примерно то же, что было в прошлом году. Обидно. Конечно, жаль, что мы стартуем только четвёртыми, но Льюис на поуле, так что, надеюсь, мы сможем завтра хорошо провести здесь спринтерскую гонку», — приводит слова Шарля Леклера Motorsport.
Напомним, поул-позицию в спринт-квалификации завоевал Льюис Хэмилтон, компанию на первом ряду ему завтра в спринте составит пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим будет стартовать гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.
Спринтерская гонка Гран-при Китая состоится завтра, 22 марта. Начало заезда — в 6:00 по московскому времени.
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