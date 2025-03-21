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Предварительная стартовая решётка спринта Гран-при Китая Формулы-1

Предварительная стартовая решётка спринта Гран-при Китая Формулы-1
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По итогам спринт-квалификации Гран-при Китая Формулы-1 определилась предварительная стартовая решётка на спринтерскую гонку, которая пройдёт в субботу, 22 марта. В решётке ещё возможны изменения — например, если «Уильямс» получит наказание по итогам расследования стюардов Гран-при за непредоставление видеозаписей с камер, контролирующих поведение плоскостей заднего антикрыла.

Формула-1. Гран-при Китая. Спринт. Предварительная стартовая решётка

1. Льюис Хэмилтон («Феррари»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Оскар Пиастри («Макларен»)
4. Шарль Леклер («Феррари»)
5. Джордж Расселл («Мерседес»)
6. Ландо Норрис («Макларен»)
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)
8. Юки Цунода («Рейсинг Буллз»)
9. Александер Албон («Уильямс»)
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
12. Оливер Берман («Хаас»)
13. Карлос Сайнс («Уильямс»)
14. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»)
15. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»)
16. Джек Дуэн («Альпин»)
17. Пьер Гасли («Альпин»)
18. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»)
19. Эстебан Окон («Хаас»)
20. Лиам Лоусон («Ред Булл»).

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