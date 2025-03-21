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Джордж Расселл остался доволен пятым местом в спринт-квалификации

Джордж Расселл остался доволен пятым местом в спринт-квалификации
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал результаты квалификации к спринтерской гонке Гран-при Китая, в котором он показал пятый результат.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт-квалификация
21 марта 2025, пятница. 10:30 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:30.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.018
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.080

«Было сложно выжать максимум возможного из шин во время квалификации к спринту. В какой-то момент я даже оказался вне первой десятки во втором сегменте, однако уже в следующей попытке смог стать вторым. Сегодня отрывы были минимальны.

Пятое место — заслуженный результат. Я доволен своим кругом и получил неплохое стартовое место. К спринт-квалификации всегда сложно готовиться, потому что у нас есть всего одна тренировка, так что мы можем быть довольны. Посмотрим, как будут развиваться события завтра. Проблемы «Макларена» стали для меня сюрпризом, но это позволило квалифицироваться четырём разным командам в первой пятёрке. У меня есть шансы отыграть пару позиций в спринте», — приводит слова Джорджа Расселла пресс-служба команды.

Напомним, поул-позицию в спринт-квалификации завоевал Льюис Хэмилтон, компанию на первом ряду ему завтра в спринте составит пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим будет стартовать гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.

Спринтерская гонка Гран-при Китая состоится завтра, 22 марта. Начало заезда — в 6:00 мск.

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