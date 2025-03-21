Антонелли рассказал о проблемах в финале спринт-квалификации

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал результаты квалификации к спринтерской гонке Гран-при Китая, в которой он показал седьмой результат.

«Я был доволен поведением машины на протяжении всей квалификации. Мой круг во втором сегменте получился отличным, так что я рассчитывал на улучшение результата в финале. Но на «софте» у меня возникли проблемы с прогревом на круге выезда из боксов. Однако квалификация сложилась лучше, чем в Мельбурне, а я продолжаю процесс обучения.

Посмотрим, что получится завтра. При старте с седьмой позиции предстоит много работы, но мне было комфортно за рулём сегодня. Мой текмп на средних шинах был хорош, так что, надеюсь, что в оставшихся сессиях я буду быстр», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.

Напомним, поул-позицию в спринт-квалификации завоевал Льюис Хэмилтон, компанию на первом ряду ему завтра в спринте составит пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим будет стартовать гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.

Спринтерская гонка Гран-при Китая состоится завтра, 22 марта. Начало заезда — в 6:00 мск.