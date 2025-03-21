Спонсор Переса: мы заткнули Хельмута Марко

Джимми Моралес, управляющий директор Escudería Telmex, которая многие годы спонсировала карьеру экс-пилота Формулы-1 Серхио Переса, высказался об уходе мексиканца из «Ред Булл».

«На момент разрыва контракта другие команды уже подписали других гонщиков. В «Ред Булл» же на ситуацию влияли разные интересы. Было слишком много проблем. Много внутреннего давления, в том числе со стороны советника «Ред Булл». Нашему пилоту уже не было комфортно.

Мы знали Хельмута Марко. У меня уже были с ним стычки, когда мы ещё выступали в Формуле-3. Он сказал мне, что наш пилот никуда не пробьётся. Что вышло? Он пробился в команду, в которой ему и говорили, что он ничего не сможет. Мы заткнули Марко. Так делают большие парни.

Чеко не нужно возвращаться в гонки, он сделал всё, что должен был, в карьере. Но если он вернётся, то он этого хочет. Он любит сражаться на трассе. так что нам просто нужно найти проект, который будет ему интересен и в котором он сможет блистать», — приводит слова Моралеса GPBlog.