Известен ещё один гонщик, которому заменили двигатель в сезоне-2025 Формулы-1

22-летний австралийский автогонщик Формулы-1, представляющий команду «Альпин», Джек Дуэн стал третьим пилотом в сезоне 2025 года, которому заменили двигатель, что подтвердил отчёт Международной автомобильной федерации (ФИА). Первым гонщиком, которому заменили двигатель, стал Оливер Берман из «Хааса» на Гран-при Австралии, а вторым японец Юки Цунода из «Рейсинг Буллз».

За 15 минут до конца первой и единственной тренировки Гран-при Китая Дуэн не попал в поворот и пожаловался на неработающий гидроусилитель руля, припарковав свою машину за пределами трассы в зоне старта. Был поднят красный флаг, чтобы помочь вернуть его машину в боксы, а австралиец был вынужден пропустить оставшуюся часть свободных заездов.

Джек принял участие в квалификации к спринту, в которой показал 16-й результат, а ФИА выпустила официальный документ, подтверждающий, что Дуэну заменили всю силовую установку.