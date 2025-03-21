В ФИА объяснили, почему Шарль Леклер не наказан за медленный проезд круга

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) объяснили, почему 27-летний монегаск из команды «Феррари» Шарль Леклер не был наказан за несоблюдение дельты времени во время спринт-квалификации Гран-при Китая Формулы-1.
«И Леклер, и Хэмилтон начали свои подготовительные круги близко друг к другу. Хэмилтон следовал за Леклером вплотную, в то время как перед Шарлем ехал Лэнс Стролл из «Астон Мартин» на подготовительном круге. Леклеру пришлось подождать, пока Стролл начнёт свой круг, и тем временем Хэмилтон по приказу команды обогнал его.
Леклер всё время поддерживал приемлемую скорость и в конечном итоге стремился создать отрыв от Хэмилтона. Всё это было сделано организованно, и ни одна машина, ехавшая за Шарлем, не пострадала от этих действий. Таким образом, Леклер не мешал другим гонщикам и не получил никакого спортивного преимущества своими действиями», — говорится в заявлении стюардов.
- 21 марта 2025
-
18:55
-
18:39
-
17:56
-
17:18
-
16:55
-
16:35
-
16:26
-
16:04
-
15:38
-
14:52
-
14:49
-
13:36
-
13:18
-
13:07
-
12:40
-
12:16
-
12:11
-
12:06
-
11:44
-
11:25
-
11:16
-
10:49
-
10:40
-
10:28
-
09:30
-
09:16
-
09:10
-
07:33
-
04:30
-
01:00
- 20 марта 2025
-
23:41
-
23:29
-
23:10
-
22:25
-
22:03