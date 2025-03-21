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В ФИА объяснили, почему Шарль Леклер не наказан за медленный проезд круга

В ФИА объяснили, почему Шарль Леклер не наказан за медленный проезд круга
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Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) объяснили, почему 27-летний монегаск из команды «Феррари» Шарль Леклер не был наказан за несоблюдение дельты времени во время спринт-квалификации Гран-при Китая Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт-квалификация
21 марта 2025, пятница. 10:30 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:30.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.018
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.080

«И Леклер, и Хэмилтон начали свои подготовительные круги близко друг к другу. Хэмилтон следовал за Леклером вплотную, в то время как перед Шарлем ехал Лэнс Стролл из «Астон Мартин» на подготовительном круге. Леклеру пришлось подождать, пока Стролл начнёт свой круг, и тем временем Хэмилтон по приказу команды обогнал его.

Леклер всё время поддерживал приемлемую скорость и в конечном итоге стремился создать отрыв от Хэмилтона. Всё это было сделано организованно, и ни одна машина, ехавшая за Шарлем, не пострадала от этих действий. Таким образом, Леклер не мешал другим гонщикам и не получил никакого спортивного преимущества своими действиями», — говорится в заявлении стюардов.

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