Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер рассказал, о чем беседовал с Лоусоном после провала в спринт-квалификации ГП Китая

Хорнер рассказал, о чем беседовал с Лоусоном после провала в спринт-квалификации ГП Китая
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что посоветовал новозеландскому гонщику австрийского коллектива Лиаму Лоусону после 20-го места в спринт-квалификации Гран-при Китая.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт-квалификация
21 марта 2025, пятница. 10:30 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:30.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.018
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.080

«Я сказал, что ему необходимо просто взять себя в руки и сосредоточиться на положительных моментах. [На тренировке] он проехал круг со вторым результатом в гоночном темпе. Просто пока уикенд выдаётся очень сложным, лучше перевернуть страницу и не высовываться.

То есть не нужно заходить в социальные сети, а просто сосредоточиться на следующей гонке. Мы верим, что у него есть способности, ему просто нужно немного времени», — сказал Хорнер в эфире Sky F1.

Материалы по теме
В ФИА объяснили, почему Шарль Леклер не наказан за медленный проезд круга
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android