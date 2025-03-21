Хорнер рассказал, о чем беседовал с Лоусоном после провала в спринт-квалификации ГП Китая
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что посоветовал новозеландскому гонщику австрийского коллектива Лиаму Лоусону после 20-го места в спринт-квалификации Гран-при Китая.
Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт-квалификация
21 марта 2025, пятница. 10:30 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:30.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.018
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.080
«Я сказал, что ему необходимо просто взять себя в руки и сосредоточиться на положительных моментах. [На тренировке] он проехал круг со вторым результатом в гоночном темпе. Просто пока уикенд выдаётся очень сложным, лучше перевернуть страницу и не высовываться.
То есть не нужно заходить в социальные сети, а просто сосредоточиться на следующей гонке. Мы верим, что у него есть способности, ему просто нужно немного времени», — сказал Хорнер в эфире Sky F1.
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