Хорнер рассказал, о чем беседовал с Лоусоном после провала в спринт-квалификации ГП Китая

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что посоветовал новозеландскому гонщику австрийского коллектива Лиаму Лоусону после 20-го места в спринт-квалификации Гран-при Китая.

«Я сказал, что ему необходимо просто взять себя в руки и сосредоточиться на положительных моментах. [На тренировке] он проехал круг со вторым результатом в гоночном темпе. Просто пока уикенд выдаётся очень сложным, лучше перевернуть страницу и не высовываться.

То есть не нужно заходить в социальные сети, а просто сосредоточиться на следующей гонке. Мы верим, что у него есть способности, ему просто нужно немного времени», — сказал Хорнер в эфире Sky F1.