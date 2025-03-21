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Хельмут Марко: не списывайте Лиама Лоусона со счетов

Хельмут Марко: не списывайте Лиама Лоусона со счетов
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Советник по автоспорту команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался по поводу результатов новозеландского гонщика австрийского коллектива Лиама Лоусона.

«В прошлом году Юки не хватало постоянства. К сожалению, в Мельбурне у Лоусона дела шли не очень хорошо. Но всё это усугубляется тем, что в сухих условиях он был одним из самых быстрых в гоночном темпе.

Пожалуйста, пока не списывайте Лиама со счетов. Я уже говорил ранее — давайте дождёмся первых трёх гонок. Они все будут на абсолютно разных трассах, после чего появится более чёткая картина», — приводит слова Марко издание GPblog.

Ранее руководитель коллектива Кристиан Хорнер рассказал, что посоветовал Лиаму Лоусону после 20-го места в спринт-квалификации Гран-при Китая.

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