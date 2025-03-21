Марко — о словах Брауна про Ферстаппена в «Мерседесе»: мир не чёрно-белый, как думает Зак

Советник по автоспорту команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на слова генерального директора «Макларена» Зака Брауна, заявившего, что пилот австрийской команды Макс Ферстаппен в конце года перейдёт в «Мерседес».

«Макс хотел бы иметь машину, на которой он мог бы побеждать, достойную уровню его навыков и выступлений. Если мы не сможем этого сделать, то это [удержать его в составе] будет сложно. Но, конечно, сейчас будет всего лишь вторая гонка сезона. В Мельбурне мы, может быть, благодаря небольшой удаче заняли второе место. Однако всё не такое чёрное и белое, как кажется Заку», — сказал Марко в эфире Sky Sports Germany.