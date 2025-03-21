В «Хаасе» категорично ответили, бросят ли модификацию болида 2025-го ради версии 2026 года

Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Аяо Комацу категорично ответил по поводу возможного раннего перехода к разработке болида 2026 года из-за проблем с нынешним автомобилем SF-25.

«Это неприемлемо ни для кого, и если мы не столкнёмся с этой проблемой лицом к лицу, то не сможем её решить и обойти. Потому что, если вы просто оставите это и перенесётесь разрабатывать болид 2026 года, то возникнет так много сомнений в уверенности людей и их способностях, а мы ничему не научимся из этой неудачи.

У нас есть время понять, почему мы допустили ошибку, но если мы ничего не предпримем и бросим борьбу, то кто нам гарантирует, что в будущем подобные вещи не произойдут? Возможно, это неприменимо к болидам 2026 года, но сам процесс работы над ошибками — это совместная деятельность команды, поиск решений и людей, а также рост команды», — приводит слова Комацу издание Racingnews365.