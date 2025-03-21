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Хорнер о словах Брауна про будущее Ферстаппена: очевидно, звонил одному из наших пилотов

Хорнер о словах Брауна про будущее Ферстаппена: очевидно, звонил одному из наших пилотов
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на слова генерального директора «Макларена» Зака Брауна о будущем Макса Ферстаппена в «Мерседесе».

«Ну, вы знаете, каждый имеет право на своё мнение, и да, мы вполне довольны группой пилотов, которая у нас есть. Я не знаю, почему Зак обладает таким мнением по будущему Макса. Очевидно, на прошлой неделе он звонил одному из наших пилотов. Но если вы так довольны своими гонщиками, то зачем вам звонить другим пилотам?

Честно говоря, я думаю, что это просто болтовня. Мы не обращаем на это особого внимания. Ты остаёшься сосредоточенным, делаешь свою работу, а лучший способ отреагировать в этом виде спорта — это выйти на трассу», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

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