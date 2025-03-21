Зак Браун объяснил своё высказывание про переход Макса Ферстаппена в «Мерседес»

Генеральный директор команды Формулы-1 «Макларен» Зак Браун объяснил, почему высказался по поводу возможного перехода 27-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Мерседес» в конце 2025 года.

«Меня как бы невзначай спросили, какое у меня мнение по поводу рынка пилотов. Я думаю, что в «Мерседесе», как они и говорили, есть свободное место в следующем году. На мой взгляд, это ясно. У Тото с Максом прекрасные отношения. Это фантастическая гоночная команда, и, на самом деле, это было случайное замечание, что я не удивлюсь, если он перейдёт туда», — приводит слова Брауна издание GPblog.