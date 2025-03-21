Александер Албон предположил, почему гонка в Китае может показаться скучной

Тайско-британский гонщик Формулы-1 Александер Албон, выступающий за команду «Уильямс», рассказал о сложностях работы с шинами на Гран-при Китая.

«С шинами не так-то просто разобраться, что с ними делать. Шины, как мы убедились в этом году, очень чувствительны. Длинные повороты, как в Китае, приводят к тому, что шины работают немного тяжелее и их сложно вывести на оптимальный диапазон работы. Мы немного поработаем ночью и постараемся стать сильнее завтра.

Я думаю, что гранулирование станет главной темой для обсуждения. Особенно это касается передних шин, с которыми на жёстком комплекте при низком расходе топлива было приятно работать, но при высоком это выходит из-под контроля.

Так что, к сожалению, я думаю, что это будет гонка, очень зависимая от тактики и грамотных решений на мостике. Первые несколько кругов могут показаться немного скучными, но ближе к концу вы увидите, что гонка будет напряжённой», — приводит слова Албона пресс-служба Формулы-1.