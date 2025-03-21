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Хорнер — о проблемах «Ред Булл» со вторым пилотом: наша команда — это жёсткое место

Хорнер — о проблемах «Ред Булл» со вторым пилотом: наша команда — это жёсткое место
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал проблемы австрийского коллектива со вторым пилотом на фоне неудачной спринт-квалификации Лиама Лоусона на Гран-при Китая, где он занял 20-е место.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт-квалификация
21 марта 2025, пятница. 10:30 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:30.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.018
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.080

«Ред Булл" — это жёсткое место. Ферстаппен работает в команде уже почти 10 лет. У нас есть политика поддержки молодёжи и юных талантов. Именно поэтому мы даём Лиаму такую возможность», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

Ранее генеральный директор «Макларена» Зак Браун объяснил своё высказывание про переход четырёхкратного чемпион Формулы-1 из «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Мерседес» в конце 2025 года.

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