Хорнер — о проблемах «Ред Булл» со вторым пилотом: наша команда — это жёсткое место

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал проблемы австрийского коллектива со вторым пилотом на фоне неудачной спринт-квалификации Лиама Лоусона на Гран-при Китая, где он занял 20-е место.

«Ред Булл" — это жёсткое место. Ферстаппен работает в команде уже почти 10 лет. У нас есть политика поддержки молодёжи и юных талантов. Именно поэтому мы даём Лиаму такую возможность», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

Ранее генеральный директор «Макларена» Зак Браун объяснил своё высказывание про переход четырёхкратного чемпион Формулы-1 из «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Мерседес» в конце 2025 года.