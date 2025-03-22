Команда NASCAR окрасит свой автомобиль в цвета «Лотуса» из-за легендарного Джима Кларка

Команда Wood Brothers Racing, выступающая в NASCAR, окрасит свой автомобиль в цвета «Лотуса» в честь легендарного двукратного чемпиона Формулы-1 Джима Кларка.

Фото: Wood Brothers Racing

Коллектив окрасит свой болид в честь победы Кларка в гонке «Инди-500», которую Джим добыл 31 мая 1965 года, оказавшись первым и единственным гонщиком, одержавшим победу в данном заезде и ставшим чемпионом Формулы-1. Джим завоевал титул «Королевских гонок» за рулём «Лотуса», в цвета которого Wood Brothers Racing и окрасят свою машину.

Фото: Wood Brothers Racing

Примечательно, что Wood Brothers Racing в тот год оказывали техническую поддержку «Лотусу», а братья-основатели Вуд работали с машиной Кларка на «Инди-500».