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Хэмилтон выиграл спринт Гран-при Китая Ф-1, Ферстаппен — третий, Норрис — восьмой

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон уверенно выиграл спринтерскую гонку Гран-при Китая Формулы-1. Британец лидировал со старта до финиша. Оскар Пиастри незадолго до финиша опередил Макса Ферстаппена и занял второе место.

Ландо Норрис после ошибки на первом круге потерял несколько позиций и в итоге финишировал восьмым, обогнав перед финишем Лэнса Стролла.

Формула-1. Гран-при Китая. Спринт

1. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 19 кругов

2. Оскар Пиастри («Макларен») +6.8

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +9.8

4. Джордж Расселл («Мерседес») +11.5

5. Шарль Леклер («Феррари») +12.1

6. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +22.2

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +23.0

8. Ландо Норрис («Макларен») +23.4

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +24.9

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +38.2

11. Александер Албон («Уильямс») +39.2

12. Пьер Гасли («Альпин») +39.6

13. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +42.4

14. Лиам Лоусон («Ред Булл») +44.9

15. Оливер Берман («Хаас») +45.6

16. Эстебан Окон («Хаас») +46.1

17. Карлос Сайнс («Уильямс») +51.3

18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +53.9

19. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +56.6

20. Джек Дуэн («Альпин») +60.2