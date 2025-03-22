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Хэмилтон выиграл спринт Гран-при Китая Ф-1, Ферстаппен — третий, Норрис — восьмой

Хэмилтон выиграл спринт Гран-при Китая Ф-1, Ферстаппен — третий, Норрис — восьмой
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Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон уверенно выиграл спринтерскую гонку Гран-при Китая Формулы-1. Британец лидировал со старта до финиша. Оскар Пиастри незадолго до финиша опередил Макса Ферстаппена и занял второе место.

Ландо Норрис после ошибки на первом круге потерял несколько позиций и в итоге финишировал восьмым, обогнав перед финишем Лэнса Стролла.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт
22 марта 2025, суббота. 06:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
30:39.965
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.889
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+9.804

Формула-1. Гран-при Китая. Спринт

1. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 19 кругов
2. Оскар Пиастри («Макларен») +6.8
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +9.8
4. Джордж Расселл («Мерседес») +11.5
5. Шарль Леклер («Феррари») +12.1
6. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +22.2
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +23.0
8. Ландо Норрис («Макларен») +23.4
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +24.9
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +38.2
11. Александер Албон («Уильямс») +39.2
12. Пьер Гасли («Альпин») +39.6
13. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +42.4
14. Лиам Лоусон («Ред Булл») +44.9
15. Оливер Берман («Хаас») +45.6
16. Эстебан Окон («Хаас») +46.1
17. Карлос Сайнс («Уильямс») +51.3
18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +53.9
19. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +56.6
20. Джек Дуэн («Альпин») +60.2

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