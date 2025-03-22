Общий зачёт Формулы-1: отрыв Норриса от Ферстаппена сократился до двух очков

В общем зачёте Формулы-1 по итогам спринтерской гонки Гран-при Китая Формулы-1 по-прежнему лидирует пилот «Макларена» Ландо Норрис, но его отрыв от Макса Ферстаппена сократился до двух очков. Идущий третьим Джордж Расселл уступает теперь 6 баллов, а расположившийся за ним Андреа Кими Антонелли — 12.

В Кубке конструкторов «Макларен» немного упрочил лидерство: Уокинг теперь опережает «Мерседес» на одно очко, а «Ред Булл» — на 11. «Феррари» поднялась на четвёртую позицию, «Скудерия» в 18 баллах позади «Макларена».

Формула-1. Сезон-2025. Личный зачёт

1. Ландо Норрис («Макларен») — 26 очков

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 24 очка

3. Джордж Расселл («Мерседес») — 20 очков

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 14 очков

5. Александер Албон («Уильямс») — 10 очков

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 9 очков

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 9 очков

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 8 очков

9. Шарль Леклер («Феррари») — 8 очков

10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 6 очков

11. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») — 3 очка

12. Пьер Гасли («Альпин») — 0 очков

13. Эстебан Окон («Хаас») — 0 очков

14. Оливер Берман («Хаас») — 0 очков

15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 0 очков

16. Лиам Лоусон («Ред Булл») — 0 очков

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 0 очков

18. Джек Дуэн («Альпин») — 0 очков

19. Карлос Сайнс («Уильямс») — 0 очков

20. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 0 очков.

Формула-1. Сезон-2025. Кубок конструкторов

1. «Макларен» — 35 очков

2. «Мерседес» — 34

3. «Ред Булл» — 24

4. «Феррари» — 17

5. «Уильямс» — 10

6. «Астон Мартин» — 8

7. «Кик-Заубер» — 6

8. «Рейсинг Буллз» — 3

9. «Альпин» — 0

10. «Хаас» — 0.