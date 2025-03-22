Макс Ферстаппен — о третьем месте: на последних кругах просто пытался выжить

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал финиш на третьем месте в спринтерской гонке Гран-при Китая Формулы-1.

«Я пытался получить шанс на атаку Льюиса, потому что позади меня атаковал Оскар, так что я стремился остаться в зоне DRS. К сожалению, на последних восьми кругах у меня не было такого же темпа, как у других, так что я просто пытался выжить. Определённо, не буду кривиться от третьего места.

Было трудно контролировать работу шин, но всё в порядке, мы попробуем дальше отработать лучше. В целом, нам немного не хватает скорости, из-за чего приходится атаковать сильнее, а это вредит шинам", — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.