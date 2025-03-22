Пиастри: у нас не было достаточного темпа для борьбы с Хэмилтоном

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал финиш на втором месте в спринтерской гонке Гран-при Китая Формулы-1. Незадолго до финиша Пиастри опередил Макса Ферстаппена, но Льюису Хэмилтону в итоге уступил почти семь секунд.



«Это был продуктивный спринт. Финиш на втором месте — всегда хороший результат. Я многое изучил. У нас не было достаточного темпа для борьбы с Льюисом впереди, но у нас есть ряд хороших идей дальше на субботу и воскресенье, так что посмотрим, сумеем ли мы прибавить. У нашей машины хороший темп, но в этот уикенд появилась конкуренция, так как „Феррари“ смотрится резво», — приводит слова Пиастри Sky Sports.