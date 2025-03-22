Хэмилтон высказался о победе в спринте Гран-при Китая и «тявкающих» критиках

Британский гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в спринтерской гонке Гран-при Китая Формулы-1 и критику в свой адрес после дебютного выступления за «Скудерию» в Мельбурне.
«Первая гонка была сложной. У меня ощущение, что многие люди недооценивали, насколько сложно вписаться в новую команду, акклиматизироваться, всё понять и наладить коммуникацию. Было такое обилие критики и тявканья со стороны… Очевидно, они всё недооценивали, потому что сами никогда не испытывали подобного.
Здорово приехать сюда и чувствовать себя в машине более комфортно. С первого же круга всё было как надо. Инженеры и механики проделали отличную работу по донастройке машины. Было трудно контролировать состояние шин, но проблемы были у всех", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
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