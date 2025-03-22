Стало известно решение судей по нарушению «Уильямсом» технического регламента

Стюарды Гран-при Китая Формулы-1 вынесли свой вердикт по нарушению технического регламента чемпионата командой «Уильямс». Напомним, «Уильямс» после первой тренировки Гран-при Китая не предоставил в срок записи с видеокамер, контролировавших работу плоскостей заднего антикрыла.

По итогам разбирательств выяснилось, что «Уильямс» не поставил в видеокамеры SD-карты, так как ошибочно полагал, что они уже установлены ФИА перед передачей камер командам. Отсутствие SD-кард было обнаружено уже по ходу тренировки.

Стюарды решили оштрафовать «Уильямс» на 50 тыс. евро, из них 40 тыс. евро — это «условный» штраф, который будет активирован в случае нового аналогичного нарушения. В своём решении судьи отдельно подчеркнули, что нет никаких оснований полагать, что задние антикрылья «Уильямса» нарушали регламент.