У Роберта Шварцмана загорелась машина на тренировке второго этапа IndyCar

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман не сумел проехать ни одного круга на тренировке второго этапа серии IndyCar сезона-2025. В самом начале сессии на автомобиле Шварцмана загорелся двигатель, из-за чего пилоту пришлось остановиться на трассе.

Дымящаяся машина Роберта Шварцмана

«Надеюсь, это связано с топливной системой, а не с двигателем, ведь мы ограничены по числу моторов на сезон. Что касается моих ощущений, то я просто потерял мощность. Потом она вдруг вернулась — я подумал, что, может, всё в порядке, и попробовал медленно ехать дальше. Потом услышал хлопок, кресло начало нагреваться, я посмотрел в зеркала и увидел огонь», — рассказал об инциденте сам Шварцман.