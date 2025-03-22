Победа в спринте Гран-при Китая стала первой для Льюиса Хэмилтона и «Феррари»

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», одержал свою первую победу в карьере в спринтах «Королевских гонок», финишировав на первом месте во время Гран-при Китая. Также как и для Хэмилтона, для «Феррари» это первая победа в истории в спринтах.

Рекордсменом по победам в спринтах является четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен. Он 11 раз приезжал первым в данном формате гонок. Его команда «Ред Булл» побеждала 12 раз (единожды мексиканец Серхио Перес финишировал первым). По три победы у «Мерседеса» и «Макларена» — Валттери Боттас (дважды) и Джордж Расселл побеждали в составе немецкой команды, а Оскар Пиастри (дважды) и Ландо Норрис завоевывали первые места в составе «папайи».

Другие коллективы не одерживали побед в спринтах.