Норрис — о восьмом месте в спринте Китая: мой худший кошмар
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Британский гонщик Формулы-1 из команды «Макларен» Ландо Норрис высказался о восьмом месте в спринте Гран-при Китая и объяснил свою ошибку на первом круге, которая отбросила его на девятую строчку.
Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт
22 марта 2025, суббота. 06:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
30:39.965
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.889
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+9.804
«Я просто заехал слишком резко в тот поворот, так что это была моя вина. После этого мне было сложно. У меня не было скорости. В таких условиях я много боролся с гранулированием на передних шинах, так что это похоже на мой худший кошмар. Мне предстоит много работы. У меня были большие трудности», — приводит слова Норриса официальный канал Формулы-1.
Победу в спринте одержал семикратный чемпион Льюис Хэмилтон из «Феррари», для которого это первый выигранный спринт в карьере.
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