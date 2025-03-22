Норрис — о восьмом месте в спринте Китая: мой худший кошмар

Британский гонщик Формулы-1 из команды «Макларен» Ландо Норрис высказался о восьмом месте в спринте Гран-при Китая и объяснил свою ошибку на первом круге, которая отбросила его на девятую строчку.

«Я просто заехал слишком резко в тот поворот, так что это была моя вина. После этого мне было сложно. У меня не было скорости. В таких условиях я много боролся с гранулированием на передних шинах, так что это похоже на мой худший кошмар. Мне предстоит много работы. У меня были большие трудности», — приводит слова Норриса официальный канал Формулы-1.

Победу в спринте одержал семикратный чемпион Льюис Хэмилтон из «Феррари», для которого это первый выигранный спринт в карьере.