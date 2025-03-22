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Дуэна оштрафовали за столкновение с Бортолето, Лоусон избежал штрафа

Дуэна оштрафовали за столкновение с Бортолето, Лоусон избежал штрафа
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Стюарды Гран-при Китая Формулы-1 вынесли два решения по итогам расследования инцидентов в спринтерской гонке. Австралийский гонщик «Альпин» Джек Дуэн получил от судей десять штрафных секунд за столкновение с бразильским пилотом «Кик-Заубера» Габриэлом Бортолето на последнем круге гонки. В своём решении судьи указали на то, что перед контактом с бразильцем Дуэн заблокировал колёса на торможении, то есть не обеспечил безопасного проведения атаки, за что и заслуживает штрафа. Также Джек получил два штрафных балла.

В то же время новозеландский пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон не получил наказания от судей за обгон с контактом того же Дуэна — на выходе из поворота машины пилотов ударились колёсами. Как отметили стюарды, на апексе поворота Лоусон был впереди, а значит, согласно нынешним рекомендациям по борьбе пилотов, имел право целиком занимать трассу на выходе из поворота.

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