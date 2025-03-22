Стелла рассказал, с чем связаны проблемы Ландо Норриса в спринте на Гран-при Китая

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла подвёл итоги спринта на Гран-при Китая, по результатам которого его пилоты Оскар Пиастри и Ландо Норрис заняли второе и восьмое место.

«Что касается Ландо, то у нас определённо возникли проблемы с управлением передним приводом. Честно говоря, у нас не было достаточного темпа, и нам предстоит проделать определённую работу, чтобы понять, что делать в завтрашней гонке.

Я думаю, что проблема в спринте у Ландо была связана с шинами и с тем фактом, что после ошибки они были уже испорчены. Это вовсе не оправдание, шины одинаковы для всех, и, если вы хотите использовать их эффективно, вам нужно хорошо поработать с настройками и с точки зрения пилотирования.

Так что это всего лишь одна из многих задач, и нам нужно справиться с ней как в квалификации, так и в гонке. Оскару удалось в какой-то мере ограничить гранулирование. Я думаю, что его темп был очень высоким. Но, следуя за Ферстаппеном, а затем сражаясь с ним, мы, возможно, использовали шины чуть больше, чем Льюис. Тем не менее ещё предстоит доказать, что мы можем быть такими же быстрыми, как Льюис, так что завтрашний день обещает быть интересным», — приводит слова Стеллы официальный канал Формулы-1.