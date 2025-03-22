Расселл остался недоволен решением команды в первом сегменте квалификации ГП Китая

27-летний британский гонщик Формулы-1 из команды «Мерседес» Джордж Расселл остался недоволен решением коллектива в первом сегменте квалификации Гран-при Китая.
«Слишком много стрессовых решений, ребята. Давайте оставаться расслабленными. Я был абсолютно уверен в плане, о котором рассказал вам ранее. Всё это оказывает на нас всех слишком большое давление», — сказал Джордж по командному радио.
После первого сегмента квалификации выбыли:
16. Пьер Гасли («Альпин»).
17. Оливер Берман («Хаас»).
18. Джек Дуэн («Альпин»).
19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
20. Лиам Лоусон («Ред Булл»).
Ранее руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о проблемах коллектива в спринте.