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Расселл остался недоволен решением команды в первом сегменте квалификации ГП Китая

Расселл остался недоволен решением команды в первом сегменте квалификации ГП Китая
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27-летний британский гонщик Формулы-1 из команды «Мерседес» Джордж Расселл остался недоволен решением коллектива в первом сегменте квалификации Гран-при Китая.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
22 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Идёт

«Слишком много стрессовых решений, ребята. Давайте оставаться расслабленными. Я был абсолютно уверен в плане, о котором рассказал вам ранее. Всё это оказывает на нас всех слишком большое давление», — сказал Джордж по командному радио.

После первого сегмента квалификации выбыли:
16. Пьер Гасли («Альпин»).
17. Оливер Берман («Хаас»).
18. Джек Дуэн («Альпин»).
19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
20. Лиам Лоусон («Ред Булл»).

Ранее руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о проблемах коллектива в спринте.

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