Расселл остался недоволен решением команды в первом сегменте квалификации ГП Китая

27-летний британский гонщик Формулы-1 из команды «Мерседес» Джордж Расселл остался недоволен решением коллектива в первом сегменте квалификации Гран-при Китая.

«Слишком много стрессовых решений, ребята. Давайте оставаться расслабленными. Я был абсолютно уверен в плане, о котором рассказал вам ранее. Всё это оказывает на нас всех слишком большое давление», — сказал Джордж по командному радио.

После первого сегмента квалификации выбыли:

16. Пьер Гасли («Альпин»).

17. Оливер Берман («Хаас»).

18. Джек Дуэн («Альпин»).

19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).

20. Лиам Лоусон («Ред Булл»).

Ранее руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о проблемах коллектива в спринте.