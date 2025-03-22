Пиастри взял поул на квалификации Гран-при Китая, Расселл — второй, Норрис — третий

22 марта в Китае на Международном автодроме Шанхая завершилась квалификация второго этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Китая. Поул завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым стал представитель «Мерседеса» Джордж Расселл. Третий результат продемонстрировал напарник Оскара Ландо Норрис.
Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация:
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:30.641.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.082.
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.152.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.176.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.286.
6. Шарль Леклер («Феррари») +0.380.
7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.438.
8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.462.
9. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0.997.
10. Александер Албон («Уильямс») +1.065.
После второго сегмента выбыли:
11. Эстебан Окон («Хаас») — 1:31.625.
12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:31.632.
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:31.688.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:31.773.
15. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:31.840.
После первого сегмента выбыли:
16. Пьер Гасли («Альпин») — 1:31.992.
17. Оливер Берман («Хаас») — 1:32.018.
18. Джек Дуэн («Альпин») — 1:32.092.
19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:32.141.
20. Лиам Лоусон («Ред Булл») — 1:32.174.