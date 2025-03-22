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Пиастри взял поул на квалификации Гран-при Китая, Расселл — второй, Норрис — третий

22 марта в Китае на Международном автодроме Шанхая завершилась квалификация второго этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Китая. Поул завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым стал представитель «Мерседеса» Джордж Расселл. Третий результат продемонстрировал напарник Оскара Ландо Норрис.

Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:30.641.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.082.

3. Ландо Норрис («Макларен») +0.152.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.176.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.286.

6. Шарль Леклер («Феррари») +0.380.

7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.438.

8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.462.

9. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0.997.

10. Александер Албон («Уильямс») +1.065.

После второго сегмента выбыли:

11. Эстебан Окон («Хаас») — 1:31.625.

12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:31.632.

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:31.688.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:31.773.

15. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:31.840.

После первого сегмента выбыли:

16. Пьер Гасли («Альпин») — 1:31.992.

17. Оливер Берман («Хаас») — 1:32.018.

18. Джек Дуэн («Альпин») — 1:32.092.

19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:32.141.

20. Лиам Лоусон («Ред Булл») — 1:32.174.