Оскар Пиастри впервые в карьере завоевал поул в квалификации Формулы-1

23-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, выступающий за команду «Макларен», впервые в своей карьере завоевал поул в квалификации «Королевских гонок», показав лучший результат в квалификационной сессии на Гран-при Китая.

Всего в карьере Оскара две победы в основных гонках. Обе он одержал по ходу сезона 2024 года — первую гонку он выиграл на Гран-при Венгрии, а вторую на Гран-при Азербайджана.

Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:30.641.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.082.

3. Ландо Норрис («Макларен») +0.152.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.176.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.286.

6. Шарль Леклер («Феррари») +0.380.

7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.438.

8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.462.

9. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0.997.

10. Александер Албон («Уильямс») +1.065.