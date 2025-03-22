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Ферстаппен: не было ощущения, что сможем побороться за поул

Ферстаппен: не было ощущения, что сможем побороться за поул
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» прокомментировал четвёртое место в квалификации Гран-при Китая.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
22 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.641
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.082
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.152

«Хорошая квалификация. Вчера был трудный день, так что я принимаю третье место. Квалификационные круги были захватывающие, много сцепления на трассе, быстрые повороты. Бороться было тяжело, у меня и не было ощущения, что мы сможем побороться за поул.

Будет завтра дождевая или сухая гонка? Я готов к обоим вариантам. Если будет дождь, очевидно, будет очень скользко. Посмотрим, что нас ждёт завтра», — сказал Ферстаппен после квалификации.

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