Норрис — о 3-м месте в квалификации ГП Китая: всегда разочаровываюсь, если не беру поул

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги квалификации Гран-при Китая, в которой занял третье место.

«Я всегда разочаровываюсь, если не завоёвываю поул, но Оскар заслужил этот результат сегодня. Он проделал отличную работу на протяжении всего уикенда. Рад за него и за его первый поул в Формуле-1.

В эти выходные я снова допустил всего пару ошибок, но сегодня машина чувствовала себя лучше. Мы движемся в гораздо лучшем направлении, особенно в сравнении с вчерашним днём, когда мне пришлось нелегко, и даже сегодня утром, так что я не слишком разочарован результатом квалификации.

Мы довольно сильно изменили машину после спринта, потому что у нас ничего не получалось, так что давайте посмотрим, что покажем завтра», — сказал Норрис после квалификации.