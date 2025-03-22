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Джордж Расселл рассказал, как ему удалось завоевать второе место в квалификации ГП Китая

Джордж Расселл рассказал, как ему удалось завоевать второе место в квалификации ГП Китая
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Британский гонщик Формулы-1 из команды «Мерседес» Джордж Расселл рассказал, как ему удалось занять второе место в квалификации Гран-при Китая.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
22 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.641
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.082
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.152

«Честно говоря, ощущения невероятные. Это была одна из самых сложных квалификационных сессий, которые я проводил за долгое-долгое время. Я испробовал все возможные варианты подготовки шин, но, казалось, ничего не срабатывало.

Я сделал что-то совершенно другое на последнем круге, и всё заработало, поэтому круг был потрясающим. Я так рад быть вторым. Мой последний круг выезда был похож на игру в кости. У меня был важный момент в первом повороте, но всё сложилось само собой. Я был очень удивлён, когда пересёк финишную черту. В голове было понимание, что это получается хороший круг. Что ж, я оказался между «Макларенами», поэтому сейчас время насладиться и ждать завтрашней гонки.

Мы знаем, что «Макларены» будут быстры, но я сделаю всё возможное, чтобы остаться на прежнем уровне или попытаться опередить их», — сказал Джордж после квалификации.

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