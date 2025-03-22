Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джордж Расселл объяснил, что может внести непредсказуемость в гонку на ГП Китая

Джордж Расселл объяснил, что может внести непредсказуемость в гонку на ГП Китая
Аудио-версия:
Комментарии

27-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», объяснил, что может внести непредсказуемость в гонку на ГП Китая.

«Гонка обещает быть сложной. В спринте было сложно использовать средние шины. Я думаю, что большинство пилотов завтра будут использовать их на старте. На «хардах» никто ещё не гонял в эти выходные. Так что на данный момент мы не знаем, будет ли это одна остановка или две», — сказал Расселл после квалификации.

Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:30.641.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.082.
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.152.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.176.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.286.
6. Шарль Леклер («Феррари») +0.380.
7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.438.
8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.462.
9. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0.997.
10. Александер Албон («Уильямс») +1.065.

Материалы по теме
Оскар Пиастри превзошёл рекорд Льюиса Хэмилтона по времени прохождения круга в Шанхае
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android