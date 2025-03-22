Джордж Расселл объяснил, что может внести непредсказуемость в гонку на ГП Китая

27-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», объяснил, что может внести непредсказуемость в гонку на ГП Китая.

«Гонка обещает быть сложной. В спринте было сложно использовать средние шины. Я думаю, что большинство пилотов завтра будут использовать их на старте. На «хардах» никто ещё не гонял в эти выходные. Так что на данный момент мы не знаем, будет ли это одна остановка или две», — сказал Расселл после квалификации.

Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:30.641.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.082.

3. Ландо Норрис («Макларен») +0.152.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.176.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.286.

6. Шарль Леклер («Феррари») +0.380.

7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.438.

8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.462.

9. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0.997.

10. Александер Албон («Уильямс») +1.065.