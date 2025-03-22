Оскар Пиастри поделился эмоциями от завоевания первого поула в Формуле-1
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Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, выступающий за «Макларен», поделился эмоциями после завоевания первого поула в карьере.
Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
22 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.641
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.082
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.152
«В третьем сегменте я набрал хороший темп. В первом и втором я действительно боролся изо всех сил, и машина ожила, как и я, в третьем отрезке квалификации. Круги были немного неровными, но я просто был настроен занять поул.
Я хочу быть уверенным, что воздух будет чистым. Я был очень доволен после спринта. Мы сделали всё, что могли. Я был бы счастлив, заняв на одну позицию выше, но, учитывая, как сложился спринт, о большем я и мечтать не мог.
Чувствую, что мы многому научились, и я с нетерпением жду возможности применить все навыки завтра», — сказал Пиастри после квалификации.
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