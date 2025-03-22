Оскар Пиастри поделился эмоциями от завоевания первого поула в Формуле-1

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, выступающий за «Макларен», поделился эмоциями после завоевания первого поула в карьере.

«В третьем сегменте я набрал хороший темп. В первом и втором я действительно боролся изо всех сил, и машина ожила, как и я, в третьем отрезке квалификации. Круги были немного неровными, но я просто был настроен занять поул.

Я хочу быть уверенным, что воздух будет чистым. Я был очень доволен после спринта. Мы сделали всё, что могли. Я был бы счастлив, заняв на одну позицию выше, но, учитывая, как сложился спринт, о большем я и мечтать не мог.

Чувствую, что мы многому научились, и я с нетерпением жду возможности применить все навыки завтра», — сказал Пиастри после квалификации.