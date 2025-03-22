Лоусон — о шансах Цуноды попасть в «Ред Булл»: у него было время, теперь настало моё

Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, выступающий за команду «Ред Булл», ответил на вопрос о шансах японского пилота «Рейсинг Буллз» Юки Цуноды попасть в болид австрийской команды на фоне неудачных выступлений Лоусона.

«Если я оглянусь назад на нашу карьеру, я был с ним товарищем по команде в Формуле-3, и я победил его. В Евроформуле мы с ним были товарищами по команде, и в Новой Зеландии, и я победил его там. А в прошлом сезоне в Формуле-1, честно говоря, если вспомнить все случаи, когда он мог получить повышение вместо меня, то не получил это… У него было своё время. Теперь пришло моё время», — приводит слова Лоусона The Telegraph.