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Лоусон — о шансах Цуноды попасть в «Ред Булл»: у него было время, теперь настало моё

Лоусон — о шансах Цуноды попасть в «Ред Булл»: у него было время, теперь настало моё
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Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, выступающий за команду «Ред Булл», ответил на вопрос о шансах японского пилота «Рейсинг Буллз» Юки Цуноды попасть в болид австрийской команды на фоне неудачных выступлений Лоусона.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
22 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.641
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.082
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.152

«Если я оглянусь назад на нашу карьеру, я был с ним товарищем по команде в Формуле-3, и я победил его. В Евроформуле мы с ним были товарищами по команде, и в Новой Зеландии, и я победил его там. А в прошлом сезоне в Формуле-1, честно говоря, если вспомнить все случаи, когда он мог получить повышение вместо меня, то не получил это… У него было своё время. Теперь пришло моё время», — приводит слова Лоусона The Telegraph.

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