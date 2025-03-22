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Исак Хаджар повторил лучший результат «Рейсинг Буллз» в квалификации ГП Китая за 12 лет

20-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар, выступающий в составе команды «Рейсинг Буллз», повторил лучший результат коллектива в квалификации Гран-при Китая за последние 12 лет, заняв седьмое место.

В 2013 году австралиец Даниэль Риккардо показал седьмое время за рулём болида «Торо Россо». Риккардо в основной гонке также финишировал седьмым.

Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:30.641.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.082.

3. Ландо Норрис («Макларен») +0.152.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.176.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.286.

6. Шарль Леклер («Феррари») +0.380.

7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.438.

8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.462.

9. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0.997.

10. Александер Албон («Уильямс») +1.065.