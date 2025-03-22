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Оскар Пиастри превзошёл рекорд Льюиса Хэмилтона по времени прохождения круга в Шанхае

Оскар Пиастри превзошёл рекорд Льюиса Хэмилтона по времени прохождения круга в Шанхае
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23-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, выступающий за команду «Макларен», превзошёл абсолютный рекорд круга в Шанхае в квалификации Гран-при Китая.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
22 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.641
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.082
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.152

Оскар провёл свою лучшую попытку в третьем сегменте квалификации, которая и подарила ему поул. Результат Оскара — 1:30.641. Во время спринт-квалификации семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон за рулём «Феррари» показал результат 1:30.849.

С 2018 года рекорд принадлежал четырёхкратному победителю «Королевских гонок» Себастьяну Феттелю, который установил лучшее время также за рулём «Феррари» — 1:31.095.

Ранее Пиастри поделился эмоциями от завоевания первого поула в Формуле-1.

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