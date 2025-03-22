Оскар Пиастри превзошёл рекорд Льюиса Хэмилтона по времени прохождения круга в Шанхае

23-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, выступающий за команду «Макларен», превзошёл абсолютный рекорд круга в Шанхае в квалификации Гран-при Китая.

Оскар провёл свою лучшую попытку в третьем сегменте квалификации, которая и подарила ему поул. Результат Оскара — 1:30.641. Во время спринт-квалификации семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон за рулём «Феррари» показал результат 1:30.849.

С 2018 года рекорд принадлежал четырёхкратному победителю «Королевских гонок» Себастьяну Феттелю, который установил лучшее время также за рулём «Феррари» — 1:31.095.

Ранее Пиастри поделился эмоциями от завоевания первого поула в Формуле-1.