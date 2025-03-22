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Макс Ферстаппен: смогу победить в гонке, только если передо мной все сойдут

Макс Ферстаппен: смогу победить в гонке, только если передо мной все сойдут
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» назвал условие, при котором сможет победить в основной гонке Гран-при Китая.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
22 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.641
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.082
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.152

«Я смогу победить только в случае, если все сойдут передо мной! Мы недостаточно быстры. Круг прошёл нормально, но было очень сложно сохранять равновесие на каждом круге, в основном на каждом повороте. Это было непросто. Но мы работаем над этим и стараемся добиться большего.

Я чувствую себя комфортно и уверенно, но иногда мои результаты не соответствуют тому, что я хочу получить от машины, и это затрудняет прохождение каждого поворота. В гонке когда такое происходит, то шины изнашиваются намного сильнее, чем у остальных пилотов, а это не приведёт ни к чему хорошему.

Вероятно, я снова чувствую себя в лучшей форме за рулём, чем в прошлые годы. Я чувствую, что подхожу правильно к квалификации, уверенно проезжаю круги и проделываю хорошую работу. В предыдущей гонке и спринте мы сделали всё, что могли. Но когда гоночного темпа не хватает, вы мало что можете сделать», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

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