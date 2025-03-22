Макс Ферстаппен: смогу победить в гонке, только если передо мной все сойдут

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» назвал условие, при котором сможет победить в основной гонке Гран-при Китая.

«Я смогу победить только в случае, если все сойдут передо мной! Мы недостаточно быстры. Круг прошёл нормально, но было очень сложно сохранять равновесие на каждом круге, в основном на каждом повороте. Это было непросто. Но мы работаем над этим и стараемся добиться большего.

Я чувствую себя комфортно и уверенно, но иногда мои результаты не соответствуют тому, что я хочу получить от машины, и это затрудняет прохождение каждого поворота. В гонке когда такое происходит, то шины изнашиваются намного сильнее, чем у остальных пилотов, а это не приведёт ни к чему хорошему.

Вероятно, я снова чувствую себя в лучшей форме за рулём, чем в прошлые годы. Я чувствую, что подхожу правильно к квалификации, уверенно проезжаю круги и проделываю хорошую работу. В предыдущей гонке и спринте мы сделали всё, что могли. Но когда гоночного темпа не хватает, вы мало что можете сделать», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.