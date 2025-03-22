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Леклер высказался об уровне болида «Феррари» после шестого места в квалификации

Леклер высказался об уровне болида «Феррари» после шестого места в квалификации
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Китая Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
22 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.641
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.082
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.152

«Потенциала просто не было. В целом не было нужного уровня сцепления. В Австралии у меня не было ощущения, что мы выполнили свою работу здорово, и там мы оказались дальше, чем думали. Но если бы мы свели всё воедино, то, думаю, мы ожидали оказаться в трёх десятых. Ну а нынешние три десятые отставания — это примерно то, где мы находимся.

Льюис проделал вчера отличную работу, но я чувствую, что сегодня хорошо поработал. Уверен, и Льюис сделал то же самое. Вот таков потенциал машины. Может, в ней было немного больше, но не думаю, что три десятые. Ждём воскресенья», — приводит слова Леклера Sky Sports.

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