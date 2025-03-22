Леклер высказался об уровне болида «Феррари» после шестого места в квалификации

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Китая Формулы-1.

«Потенциала просто не было. В целом не было нужного уровня сцепления. В Австралии у меня не было ощущения, что мы выполнили свою работу здорово, и там мы оказались дальше, чем думали. Но если бы мы свели всё воедино, то, думаю, мы ожидали оказаться в трёх десятых. Ну а нынешние три десятые отставания — это примерно то, где мы находимся.

Льюис проделал вчера отличную работу, но я чувствую, что сегодня хорошо поработал. Уверен, и Льюис сделал то же самое. Вот таков потенциал машины. Может, в ней было немного больше, но не думаю, что три десятые. Ждём воскресенья», — приводит слова Леклера Sky Sports.